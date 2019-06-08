Başkent’te yıllan paniği
Başkent’te son günlerdeki yağışların ardından çeşitli semtlerde görülen yılanlar paniğe neden oluyor.08 Haziran 2019 Cumartesi 08:55
Başkent’te son günlerdeki yağışların ardından çeşitli semtlerde görülen yılanlar paniğe neden oluyor.
Ankara’yı etkisi alan yağışlı hava sonrası kentin çeşitli semtlerinde yılan ihbarları arttı. Sincan İtfaiyesine gelen Kesikdas mevkiinde bulunan hobi evlerinde yılan görüldüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yılanı tespit eden ekipler kısa sürede yakaladı. Yakalanan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal hayata salındı.
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