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Başkentte yeni adliye için toplantı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara'ya yapılması planlanan yeni adliye için Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner başkanlığındaki toplantıda talepleri dile getirdi

07 Aralık 2018 Cuma 10:30
Başkentte yeni adliye için toplantı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara'ya yapılması planlanan yeni adliye için Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner başkanlığındaki toplantıda taleplerini aktardı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile beraberindeki heyet, Adalet Bakan Yardımcısı Öner başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Feyzioğlu, toplantıda Ankara'ya yapılması planlanan yeni adliye yerleşkesinde, içinde avukatların ihtiyaç duyacakları mekanlara ilişkin bilgi verdi.

Yeni bina için önerilerde de bulunan Feyzioğlu, toplantıya ilişkin, "Bakan Yardımcımız Cengiz Öner ile birlikte, Ankara Baromuzun da katılımıyla inşaat projesi üzerinde çalışma yaptık. Baromuz, meslektaşlarımızdan gelen önerileri de dikkate alarak ihtiyaçları yazılı olarak bildirecek." ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Öner ve Adalet Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Toplantıya Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Sabiha Tekin, Başkan Başdanışmanı Zafer Köken, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Aşkın Demir ve Genel Sekreter Kemal Koranel de katıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:30
  1. Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Ankara

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