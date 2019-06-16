Başkent’te yayaya çarpan otomobil kaçtı Ankara’nın Altındağ ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaşa çarpan otomobil, durmadan yoluna devam ederek kaçtı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaşa çarpan otomobil, durmadan yoluna devam ederek kaçtı.

Olay, Ankara’nın Altındağ İlçesi Doğantepe Mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir vatandaşa, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savurduğu vatandaşa yardım etmek yerine kaçmayı tercih eden şüphelinin o anları kameralara yansıdı.

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