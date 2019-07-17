Başkent’te yayalara 5 bin 724 lira idari para cezası uygulandı. Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında trafik kurallarını ihlal eden 53 yayaya toplam 5 bin 724 idari para cezası uygulandı.

Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında trafik kurallarını ihlal eden 53 yayaya toplam 5 bin 724 idari para cezası uygulandı.

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