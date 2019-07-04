0553 313 94 23

Başkent’te yangın

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulus Şehir Çarsısı’nın telefon depo alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04 Temmuz 2019 Perşembe 21:14
Başkent’te yangın

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulus Şehir Çarsısı’nın telefon depo alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesinde bulunan Ulus Şehir çarşısının beşinci katında bulunan telefon depo alanında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa süre içersinde polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına, büyümeden müdahale etti. Ulus Şehir Çarsısı dumanlar içerisinde kalırken, esnaflar zor anlar yaşadı. Polis esnafların dumanda etkilenmemesi için Ulus Şehir Çarşısını boşalttı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    California'da 6,4 büyüklüğünde deprem
    1. California'da 6,4 büyüklüğünde deprem
    2. Dünyaya meydan okuyan iki Türk
    3. Balkondan düşen çocuk öldü
    4. Saffet Sancaklı'dan çok sert sözler:..
    5. Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Babacan..
    6. Afyonkarahisar'da gölete düşen genç..
    7. Eskişehirspor Polonya’da yeni sezon..
    8. Gazişehir Gaziantep yeni sezonun..
    9. Denenmek için Hatay’a getirilen 3..
    10. Fenerbahçe, Rodrigues’i 2 yıllığına..
    11. Kastamonu'da 3 katlı tarihi ahşap bina..
    12. Kaliforniya’da 6.4 büyüklüğünde deprem
    13. Tekirdağ'da denizde kadın cesedi bulundu
    14. Kenevirleri sularken suçüstü yakalandı
    15. Müvekkilini dolandırdığı öne sürülen..
    16.  ABD 6.4 şiddetiyle sallandı
    17. Hollanda'da düzensiz göçmenleri..
    18. Başkent’te fırtına ağaç devirdi, 3..
    19. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    20. Başkent’te yangın
    21. Gazişehir Gaziantep topbaşı yaptı
    22. Trabzon’da avukat önce hastanelik oldu..
    23. İlhan Palut: "Bobo ile bir görüşme..
    24. Tecavüzler ülkesinde dikkat çeken..
    25. Türk Kızılaydan Yemen'deki iç..
    26. Çiftlik Bank davasında tutuklu 2 sanık..
    27. Tokayev'den "hedefe ilerliyoruz" mesajı
    28. Kayıp kadının cansız bedeni denizde..
    29. Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiası
    30. Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar