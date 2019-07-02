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Başkentte yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

02 Temmuz 2019 Salı 20:10
Başkentte yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

ANKARA (AA) - Başkentte bir minibüste yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ankara-Konya E-90 kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları minibüste yapılan aramada, koltukların yerine özel yapım sıvı tankı yerleştirildiği görüldü.

Bunun üzerine tanktan numune alınarak incelemeye gönderildi. Sıvının motorin olduğu belirlendi.

Yaklaşık 3 ton olduğu tespit edilen kaçak akaryakıtın taşındığı minibüsün şoförü Ö.U. ile yanında bulunan İ.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ilk ifadelerinde kaçak akaryakıtı çiftçilere satacaklarını söyledikleri öğrenildi.



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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 20:10
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi
  2. Başkentte kaçak akaryakıt operasyonu

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