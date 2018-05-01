Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkentte yağmur duası

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar yağmur duası etti.

01 Mayıs 2018 Salı 19:37
Başkentte yağmur duası

Uruş Mahallesi'ndeki Süvari Çayı kıyısında bir araya gelenler, önce yöresel bir yemek olan "kapama" yaptı. 

Ardından vatandaşlar din görevlileriyle çay kıyısında ve çaya girerek yağmur duası etti.

Vatandaşlar yağmur yağdıracağına inandıkları taşları da dualarla çaya bıraktı. 

Eski Uruş Belediye Başkanı Osman Şefik Karlıdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu geleneğin ilçede çok uzun zamandır devam ettiğini belirterek, "71 bin dualı taş çaya bırakıldı. Yapılan yağmur duası ve kılınan namazın ardından duamıza iştirak edenlere beldemizin meşhur yemeklerinden 'kapama' ikram edildi. Kapama geleneği de çok eskilere dayanıyor. Bu güzel geleneğimizi sürdürerek, gelecek kuşaklara aktarılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 19:37
  1. Osman Şefik Karlıdağ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore tarihi buluşma sonrası onları kaldırmaya başladı
    1. Kuzey Kore tarihi buluşma sonrası..
    2. Frig Yolu'nda doğa ve tarihle iç içe..
    3. Uluslararası öğrenci sayısı 7 yılda 5..
    4. TIR'a çarpan minibüs ikiye bölündü!
    5. YSK'dan merak edilen soruya cevap: 100..
    6. Başkentte yağmur duası
    7. Çukurca'da "foto safari" heyecanı
    8. Tarihi miras "Kilistra"da geçmişe..
    9. "Gül'den sonrası CHP'de kıyamet"
    10. Diyarbakır'da 2 kişi boğuldu!
    11. Nevşin Mengü'den olay 1 Mayıs paylaşımı!
    12. Kapadokya'da 1 Mayıs yoğunluğu
    13. Nijerya'da camiye saldırı düzenlendi!..
    14. Beyni tüketen yiyecekler açıklandı.....
    15. Beştepe yeni sisteme hazırlanıyor!..
    16. Meterolojiden İstanbullulara Pazar..
    17. "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    18. Benzersiz yapısıyla Çınarlı Camii
    19. Manisa Akhisar'da korkutan deprem!
    20. 1 Mayıs'ı rafting yaparak kutladılar
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?