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Başkentte virajı alamayan minibüs devrildi: 5 yaralı

Yenimahalle'de devrilen minibüsün altında kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

11 Aralık 2018 Salı 04:54
Başkentte virajı alamayan minibüs devrildi: 5 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Anadolu Bulvarı'ndan Kuzey Ankara Çevre Yolu istikametine giden Fatih Taş yönetimindeki 06 KSH 50 plakalı minibüs Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde virajı alamayarak devrildi.

Kaza sonrası sürücü Fatih Taş ile minibüste bulunan Mahmut Taş, İbrahim Taş, Gülcan Taş ve Yüksel Çelik yaralandı.

Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken devrilen minibüsün altında kalan Yüksel Çelik olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı'nın Çevre Yolu istikameti iki şeritli olarak ulaşıma kapanırken, trafik yaklaşık 1 saat süreyle tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 04:54
  1. Ankara
  2. İtfaiye
  3. polis
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