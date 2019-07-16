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Başkent’te ve tüm Türkiye’de 90 bin camide selalar okundu

15 Temmuz hain darbe girişiminde okunan selalar, darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara dahil tüm Türkiye’de 90 bin camide gece yarısında tekrar okundu.

16 Temmuz 2019 Salı 01:17
Başkent’te ve tüm Türkiye’de 90 bin camide selalar okundu

15 Temmuz hain darbe girişiminde okunan selalar, darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara dahil tüm Türkiye’de 90 bin camide gece yarısında tekrar okundu.



15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, 90 bin camide gece yarısında selalar okundu. Darbe girişiminin olduğu gece manevi açıdan okunan selalar tekrar aynı gün gece yarısı camilerde okundu. Ülke genelindeki çoğu caminin, sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 01:17
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