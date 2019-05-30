0553 313 94 23

Başkentte, uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan stantta, vatandaşlara uyuşturucu konusunda bilgiler verildi

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:26
Başkentte, uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı.

Hamamönü'nde açılan stantta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından vatandaşlara uyuşturucu maddeler hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

"Uyuma İhbar Et" uygulaması ve WhatsApp ihbar hattına dair açıklamalarda da bulunulan stantta, ihbarda bulunanların kimliklerinin gizli tutulduğu anlatıldı.

Vatandaşların yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da standı ziyaret etti.

Balcı, vatandaşların uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirilmesinin önemine işaret ederek, "Burada, emniyetimizle birlikte bağımlılıkla mücadele anlamında yapılan bir çalışmanın bilgilendirilmesi yapılıyor. Nerede olurlarsa olsunlar bu konuda farkındalık oluşturmak ve vatandaşların duyarlı davranması için emniyetimiz üzerine düşen görevi yapma konusunda güzel bir harekette bulunuyor. Bu çalışmanın yapılıyor olmasından biz de memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Stant görevlileriyle fotoğraf çektiren Balcı, bir süre broşür de dağıttı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:26
  1. Ankara
  2. bilgilendirme standı
  3. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırşehir’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
    1. Kırşehir’de kontrolden çıkan otomobil..
    2. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    3. 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi:..
    4. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    5. İşe girmek için Apple'ı hackledi,..
    6. Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji..
    7. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,..
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. MHP İl Başkanları Toplantısı
    10. Malezya'dan firari iş adamı Low için..
    11. Başkentte, uyuşturucuya ilişkin..
    12. Borsa günü 90.000 puanın üzerinde..
    13. 5 yaşındaki çocuğun organları 2 kişiye..
    14. KKTC Başbakanı Ersin Tatar Hala Sultan..
    15. Bağışlanan organları 2 kişiye umut..
    16. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
    17. Sabancı Grubu Temsa'yı sattığını..
    18. İstanbul’daki narkotik operasyonunda..
    19. Abdullah Avcı o isimleri aldı geliyor!
    20. Hamamönü’nde narkotik standı
    21. Selde yıkılan Kaleönü Köprüsü hizmete..
    22. Çiftçiler sirke sineğine karşı..
    23. TBMM'den müjdeli haber! 310 milyon..
    24. TBMM Genel Kurulu
    25. Borsa günü yükselişle tamamladı
    26. ADD gençliği nöbette
    27. İngiliz otomotiv sektörüne Brexit..
    28. Öğrenciler atıklardan yaptıkları..
    29. MÜSİAD ödül töreninin 23.’sü..
    30. Bu kütüphanede öğrencilere ücretsiz..
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz