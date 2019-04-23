Başkent'te uyuşturucu satıcılarına operasyon Afganistan uyruklu iki şüpheli, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Afganistan uyruklu iki şüpheli, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla Afganistan uyruklu L.M'yi takibe aldı. Anadolu Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısında durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 48 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyu Afganistan uyruklu S.A.P'den aldığını itiraf eden zanlı L.M'nin söz konusu kişiyle buluşması sağlandı. Polis ekipleri, Keçiören ilçesinde L.M. ile buluşmaya gelen S.A.P'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, doktor kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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