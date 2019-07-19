Başkentte uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli, gözaltına alındı19 Temmuz 2019 Cuma 12:05
ANKARA (AA) - Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli, yakalandı.
Jandarma ekipleri, Akyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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