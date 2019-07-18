Başkentte uyuşturucu operasyonu Başkentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Başkentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındağ Karacaören Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekiplerin yaptığı operasyon sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A. ve A.C.A. ikamet ettikleri adreste yakalandı. İkamette yapılan aramalarda 46 ecstacy, 7 skunk, 25 gram uyuşturucu madde ve 17 bin 640 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.









Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.