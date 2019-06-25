Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı Başkent’te Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halindeki vincin üst geçide çarpması sonucu kopan parçalar büfe önünde bekleyen bir kadının üzerine düştü.

Başkent’te Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halindeki vincin üst geçide çarpması sonucu kopan parçalar büfe önünde bekleyen bir kadının üzerine düştü.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Caddesindebüfenin önünde bekleyen H.Ö. isimli kadının üzerine yoldan geçen vincin üst geçide çarpması sonucu, kopan parçalarkadının üzerine düştü. Parçaların etrafa saçılması sonucu bir araçta zarar gördü. Kadının yardımına etraftaki vatandaşlar koşarken, olay yerinepolis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. H.Ö sağlık ekipleri tarafından Hacettepe Üniversite hastanesine kaldırıldı. Cadde yarı zamanlı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri kontrollü geçiş sağladı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Öte yandan, kazanın gerçekleştiği yerde bulunan büfenin güvenlik kameralarına o anlar saniye saniye yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.