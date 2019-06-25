Başkent’te üst geçit kazası: 1 yaralı
Başkent’te Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halindeki vincin üst geçide çarpması sonucu kopan parçalar büfe önünde bekleyen bir kadının üzerine düştü.25 Haziran 2019 Salı 13:07
Başkent’te Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halindeki vincin üst geçide çarpması sonucu kopan parçalar büfe önünde bekleyen bir kadının üzerine düştü.
Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Caddesindebüfenin önünde bekleyen H.Ö. isimli kadının üzerine yoldan geçen vincin üst geçide çarpması sonucu, kopan parçalarkadının üzerine düştü. Parçaların etrafa saçılması sonucu bir araçta zarar gördü. Kadının yardımına etraftaki vatandaşlar koşarken, olay yerinepolis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. H.Ö sağlık ekipleri tarafından Hacettepe Üniversite hastanesine kaldırıldı. Cadde yarı zamanlı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri kontrollü geçiş sağladı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Öte yandan, kazanın gerçekleştiği yerde bulunan büfenin güvenlik kameralarına o anlar saniye saniye yansıdı.
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