0553 313 94 23

Başkent’te Urumçi katliamında ölenler anıldı

Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de yaşanan katliamda yaşamını yitiren Uygur Türkleri, katliamın 10’uncu yılında Ankara’da anıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:23
Başkent’te Urumçi katliamında ölenler anıldı

Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de yaşanan katliamda yaşamını yitiren Uygur Türkleri, katliamın 10’uncu yılında Ankara’da anıldı.


Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de yaşanan katliamın 10’uncu yılında yaşamını yitirenler Ulus’ta Atatürk heykelinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, ”Bugün burada bundan 10 yıl önce Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de Çin Komünist işgalcileri tarafından gerçekleştirilen, tarihe Urumçi katliamı olarak geçen 5 Temmuz olaylarının 10’uncu yılında tüm şehitlerimizi anıyorum. Bu işgalin günümüzde de soykırımla anıldığını bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Doğu Türkistan’daki Urumçi katliamında kaçı kayıp, onların akıbeti ile ilgili halen bilgi alamıyoruz. Biz biliyoruz ki Urumçi’de insanlar sırf Türk ve Müslüman olduğu için katledilerek toplu mezarlara defnedildi. Bu dünya ve insanlığın önünde yapıldı” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:23
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehitkamilli öğrencilerin Kuran-ı Kerim aşkı
    1. Şehitkamilli öğrencilerin Kuran-ı..
    2. Bakan Soylu: "Patlama EYP’nin zaman..
    3. Ankara'da yılbaşından bu yana 264..
    4. Fenerbahçe Beko yıldız basketbolcuyla..
    5. Bahattin Şeker’in acılı günü
    6. Şampiyon Anadolu Efes’in bayrağı..
    7. Yangında dumandan etkilenenlere ayran..
    8. Kola yüklü tır kanala düştü
    9. "Araç seyir halindeyken patladı, el..
    10. Şahin avcısına suçüstü
    11. Urumçi olaylarının 10. yılı
    12. UCİM, istismar şüphelisi öğretmenin..
    13. Elazığ’da yavru leylekler kurtarıldı
    14. Şahinbey’de öğrenciler öğrenirken..
    15. AA'dan gazeteciler için "Türkçeyi..
    16. Anadolu Efes bayrağı köprüye asıldı
    17. Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu
    18. Fare değil hassas terazi
    19. Schneider Electric ve Solar Impulse..
    20. Büyükşehir Belediyesi, Belediye..
    21. Yangın söndürme bombası ile TÜBİTAK’ta..
    22. Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri
    23. Rekortmen Başkan’dan CHP ve HDP'ye tepki
    24. Camide futbol maçı yaptılar
    25. ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi..
    26. Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1..
    27. Denizli’de ilk hacı kafilesi dualarla..
    28. Başkan Gökhan Yüksel: Belediyeyi size..
    29. İzmir'de heyelan olan mahalle "afete..
    30. İran'dan İsrail'e açık tehdit: Yerle..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik