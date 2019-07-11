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Başkent’te trafik yoğunluğuna alternatif çözümler

Başkentlilerin öncelikli ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çalışmalarına hız veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerine ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla yol, asfalt ve kavşak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:46
Başkent’te trafik yoğunluğuna alternatif çözümler

Başkentlilerin öncelikli ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çalışmalarına hız veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerine ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla yol, asfalt ve kavşak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Başkent trafiğini rahatlatacak güzergahlara bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yolu’nu kullanan Başkentlilere ulaşım kolaylığı sağlayacak olan Ayaş bağlantı kavşağını tamamlayarak hizmete soktu.



İstanbul Yolu trafiğine neşter


Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının kısa sürede tamamladığı İstanbul Yolu Ayaş bağlantı varyantı sayesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan Cengiz Aytmatov Caddesi’ne ulaşım daha da kolaylaşacak. İstanbul Yolu’ndaki trafik yoğunluğunu azaltacak kavşak çalışması ile sadece Ayaş istikametine değil Sincan, Etimesgut, Beypazarı ve Nallıhan istikametine giden sürücüler de akış nedeniyle rahatlayacak.



İstanbul Yolu’na alternatif dönüş


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 yoğun mesaisinin ardından tamamlanarak trafiğe açılan Ayaş kavşak bağlantısı sürücülere ikinci bir bağlantı yolu alternatifi de sunacak.


Başkent genelinde trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif yol ve kavşak çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Fen İşleri Daire Başkanı Erol Gündüz, Büyükşehir Belediyesi olarak güvenli ve konforlu sürüş için Başkentlilerden gelen talep ve önerileri dikkate aldıklarını, yeni projelendirme çalışmalarına bu önerilerin ışık tuttuğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:46
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