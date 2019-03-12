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Başkent'te trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı

12 Mart 2019 Salı 06:31
Başkent'te trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Kaza, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesine bağlı Ahi Mesud Bulvarı 1649. Cadde'de meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan hafif ticari araç, bir sitenin demir korkuluklarını yerinden sökerek bahçeye girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Durumları ağır olan 2 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kaza hakkında soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 06:31
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