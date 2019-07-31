Başkentte trafik kazası Samsun yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç kaza yaptı - Kazada, araç sürücüsü ağır yaralandı

ANKARA (AA) - Samsun yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Emrah Y, Samsun yolu Türk Telekom köprü altında 06 M 5232 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarken, kazada ağır yaralanan Emrah Y'ye müdahaleyi olay yerinden tesadüfen geçen ambulans ve polis ekibi yaptı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Y'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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