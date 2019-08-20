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Başkentte trafik kazası: 8 yaralı

Polis servis aracı ile EGO otobüsünün çarpışması sonucu, 3'ü polis memuru, 8 kişi hafif yaralandı

20 Ağustos 2019 Salı 20:20
Başkentte trafik kazası: 8 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte polis servis aracı ile EGO otobüsünün çarpışması sonucu, 3'ü polis memuru, 8 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli personeli taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 C 6277 plakalı servis aracı, Dikmen Caddesi'nde seyir halindeyken Ayrancı Pazarı civarında Murat B. idaresindeki 06 BK 8120 plakalı EGO otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada hafif yaralanan 3'ü polis memuru 8 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan servis aracı ve belediye otobüsü olay yerinden çekildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:20
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