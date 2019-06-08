Başkentte trafik kazası Yenimahalle ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden alt yola düştü- Kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu

ANKARA (AA)- Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Akköprü mevkisinde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FZD 65 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden alt yola düştü. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.