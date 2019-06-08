Başkentte trafik kazası
Yenimahalle ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden alt yola düştü- Kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu08 Haziran 2019 Cumartesi 00:42
ANKARA (AA)- Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Akköprü mevkisinde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FZD 65 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden alt yola düştü.
Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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