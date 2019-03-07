Başkent’te trafik kazası: 5 yaralı
Ankara’da iki otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.07 Mart 2019 Perşembe 12:00
Ankara’da 2 EGO otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö, kontrolündeki 06 BE 1967 ve E.G. kontrolündeki 06 BT 3763 plakalı EGO otobüsleri çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
YORUM YAZ