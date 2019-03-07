Başkent’te trafik kazası: 5 yaralı Ankara’da iki otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ankara’da 2 EGO otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö, kontrolündeki 06 BE 1967 ve E.G. kontrolündeki 06 BT 3763 plakalı EGO otobüsleri çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.