Başkent’te trafik kazası: 3 yaralı
Başkent’te bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.06 Haziran 2019 Perşembe 16:46
Başkent’te bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara - Ayaş Yolu Akçaören Mahallesi kavşağında 06 KZN 50 plakalı otomobil ile 06 HB 7557 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu 06 HB 7557 plakalı araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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