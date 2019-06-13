0553 313 94 23

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki otomobile çarpan sürücünün kaçarken çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 08:57
Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki otomobile çarpan sürücünün kaçarken çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, gece yarısı sularında Ankara’nın Çankaya İlçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde merkez istikametinde ilerleyen Murat K. idaresindeki 06 DF 7752 plakalı otomobile, aynı istikamette ilerleyen bir başka otomobilin çarpmasıyla şoför Murat K. kabinde sıkışırken, yanında bulunan yolcu ise yaralandı. İddiaya göre kaza, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin, Murat K. yönetimindeki aracın önüne geçerek çarpması sonucu meydana geldi. Kazanın etkisiyle yolun kenarına savrulan araçta sıkışan Murat K., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı şoför mahallinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulans ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayat Kimya ofisini yeniledi
    1. Hayat Kimya ofisini yeniledi
    2. Op. Dr. Defne Erkara: “Liposuction bir..
    3. Sahipsiz hayvanlar Büyükşehir..
    4. Başkan Bıyık’tan hasta ziyaretleri
    5. BAYSEM öğrencileri yıl sonu..
    6. ÇAYKUR’dan son 20 yılın en yüksek yaş..
    7. Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da azaldı
    8. Guatemala’da Seçim Suçları Savcısı’nın..
    9. Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
    10. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    11. İçişleri Bakanlığından okul çevreleri..
    12. Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde..
    13. Yıl sonu sergisindeki defile beğeni..
    14. Yaylada "bal duası"na çıktılar
    15. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    16. ASEV kursiyerleri yetenekleriyle..
    17. Kümes hayvancılığı üretimi
    18. Turkcell’den hayvancılıkta “akıllı..
    19. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç,..
    20. Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris..
    21. Ülke genelinde eş zamanlı uygulama
    22. Asya borsaları
    23. Iğdır’da kiraz hasadı başladı
    24. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    25. Şimdiye kadar tencerede kek yaptınız..
    26. Vali Günaydın’dan 112 Acil Çağrı..
    27. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali..
    28. Fitch’in Türkiye korkusu devam ediyor
    29. Anadolu’dan yüzde 70 daha ucuza..
    30. (Özel) Ege’de yakalanan düzensiz..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı