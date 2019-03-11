0553 313 94 23

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 01:56
Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kaza saat 12.00 sularında Çankaya ilçesi Yüksek Hızlı Tren Garı’nın alt geçitinde meydana geldi. Olay Celal Bayar Bulvarı üzerinde merkez istikametine ilerlemekte olan Gökhan Yaman idaresindeki 06 FJ 1840 plakalı otomobil Yüksek Hızlı Tren Garı’nın alt geçitti çıkışında Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı 06 DB 5685 plakalı temizlik aracına arkadan çarptı. Çarpma sonucu araç içerisinde bulunan şoför Gökhan Yaman ve yolcu Zeynep Yıldız araç içerisinde sıkıştı. Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracı şoförü Mehmet Salih Aslan kazayı 112 Hızır acil, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Yaman ve Yılmazı sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri ambülanslarla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan şoför Gökhan Yaman’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 01:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı
    1. Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı
    2. Bolu’da, ahır ve 2 katlı ahşap ev alev..
    3. Trump'tan ABD'yi bir kez daha..
    4. Kahvehanede çay içerken sopalı..
    5. Ezana hakarete tepki gösteren gruba..
    6. ABD'li senatör cahilliğiyle rezil..
    7. Beşiktaş’ta otomobil yayalara çarptı;..
    8. Çin'den gelen ucuz ürünler için vergi..
    9. Real Madrid deplasmanda kazandı
    10. Bafra’da kaza: 3 yaralı
    11. Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den..
    12. Suudi Arabistan ve AB arasında terörle..
    13. Bakan Soylu: "Biz kimsenin enayisi..
    14. Beyninde ödem oluşan hasta, ambulans..
    15. Adıyaman'da trafo yangını
    16. Trump'tan sınır güvenliği için 8,6..
    17. İsmet Yıldırım: "Türkiye’nin bölünmez..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 11 MART 2019
    20. Mecidiyeköy’de lüks cip alev alev yandı
    21. Bıçakladığı şahıs sokak ortasında..
    22. Bakan Soylu açıkladı: 15 bin polis..
    23. "PKK ile iltisaklıları listelerine..
    24. Ramallah Türk Kültür Merkezi'nde..
    25. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal..
    26. Aras, Bodrum’a 1 milyar 400 milyon..
    27. Tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı
    28. Cumhur İttifakı Elbistan adayı Mehmet..
    29. Fransa'da Buteflika karşıtı gösteri
    30. Milli güreşçilerden Sırbistan'da 18..
    Türkiye Aile Meclisi uyarıyor: İstanbul Sözleşmesi ile toplumumuz uçuruma doğru sürükleniyor
    Türkiye Aile Meclisi uyarıyor: İstanbul Sözleşmesi ile toplumumuz uçuruma doğru sürükleniyor
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"
    İstanbul'da kaldırıma bırakılan EYP patladı
    İstanbul'da kaldırıma bırakılan EYP patladı
    Almanya'dan Venezuela açıklaması: Biz hazırız
    Almanya'dan Venezuela açıklaması: Biz hazırız

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi: Sabah akşam Atatürk'ü sömüren tipler var
    Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi: Sabah akşam Atatürk'ü sömüren tipler var
    3 bin kişilik aşiret HDP'den AK Parti'ye geçti
    3 bin kişilik aşiret HDP'den AK Parti'ye geçti