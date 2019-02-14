0553 313 94 23

Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

Keçiören'de bir otomobile çarpan, ardından kaçmaya çalışırken şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

14 Şubat 2019 Perşembe 03:47
Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, kullandığı 06 AND 92 plakalı otomobille Sancaktepe Mahallesi Sarıkamış Caddesi'nde yol kenarındaki bir araca çarptı, ardından kaçmaya başladı. Bu sırada virajı alamayan otomobil yolun kenarındaki Elif Ekşi Parkı'na girdi.

Park içinde yaklaşık 30 metre yuvarlanan otomobil, 1576. Sokak'ta park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ile beraberindeki Menderes S. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 03:47
  1. Ankara
  2. kaza
  3. takla atan araç
  4. takla atan otomobil
  5. trafik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınır yönetimi alanında kurumlar arası iş birliği yönetmeliğinde değişiklik
    1. Sınır yönetimi alanında kurumlar arası..
    2. Avustralya'daki yangınlarda zarar..
    3. Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
    4. Sivil hava meydanları, limanlar ve..
    5. Otomobil bir alt sokağa uçtu: 2 ağır..
    6. Başkentte trafik kazası: 2 yaralı
    7. UNRWA'ya yardımlar arttı
    8. Soba yangını bir aileyi neredeyse yok..
    9. Kocaeli'de doğal gaz patlaması
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımlılık..
    11. Roma'da taraftar kavgası: 3 yaralı
    12. Eskişehir'de ev yangını
    13. Maduro, Trump'ın tehditlerine karşı..
    14. Tekstil atölyesinde yangın çıktı, bir..
    15. BMGK, İsveç Anlaşması'nın uygulanması..
    16. Sudan nükleer enerji üretimi için Çin..
    17. Suudi Arabistan'da bin 281 projenin..
    18. Ağrı’da terör operasyonu: 32 gözaltı
    19. AB telif hakkı düzenlemesinde uzlaştı
    20. Sudan muhalefeti rejimin devrilmesi..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay