0553 313 94 23

Başkentte trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

09 Haziran 2019 Pazar 06:39
Başkentte trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobilin trafik lambaları ve yön levhalarına çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Lezgi idaresindeki 06 GB 7757 plakalı otomobil, Mamak Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce refüjdeki trafik lambalarına, daha sonra da yön levhalarına çarptı. Kazada sürücü Lezgi ile araçtaki Furkan Danış ve Kadir Kılıç yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Polis ekiplerinin güvenlik şeridiyle çevirdiği olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan Furkan Danış'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 06:39
  1. Ankara
  2. kaza
  3. Mamak
  4. Mamak Caddesi
  5. trafik
  6. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maç anında Emre Mor'dan tepki çeken paylaşım
    1. Maç anında Emre Mor'dan tepki çeken..
    2. Başkentte trafik kazası: 1'i ağır 3..
    3. Bayram tatili dönüşü Kütahya-Uşak..
    4. Kazakistan'da halk sandık başında
    5. Alkol alıp denize giren genci polisler..
    6. Fas ve Fransa’dan “Yüzyılın anlaşması”..
    7. Adalet Bakanı Gül'den ABD'de..
    8. Tatilciler dönüş yolunda
    9. GÜNCELLEME 2- Kırklareli'nde zehirlenme
    10. Burundi'de Fransız medyası karşıtı..
    11. Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 2..
    12. Bakan Soylu havadan trafik denetimi..
    13. Amca ile yeğenleri arasında silahlı..
    14. A Milli Futbol Takımı'nın Fransa zaferi
    15. Lüleburgaz’da zehirlenen 1’i doktor 3..
    16. GÜNCELLEME- Kastamonu'da silahlı..
    17. Milli maçın ardından
    18. Milli maçın ardından
    19. Şenol Güneş: "Güvenli, coşkulu ve..
    20. Vahşette sınır tanımıyorlar! 13..
    21. Didier Deschamps: “Türkiye’den sağlam..
    22. New York’ta mehteran rüzgarı
    23. Bakan Kasapoğlu: “İnşallah sırada..
    24. Kocaeli'de otomobille motosiklet..
    25. Kastamonu'da silahlı kavga: 4 ölü, 1..
    26. "Türkiye'den sağlam bir tokat yedik"
    27. GÜNCELLEME - Kırklareli'nde zehirlenme
    28. Maduro'dan flaş hamle! Binlerce..
    29. Tarihi zafer sonrası Erdoğan'dan ilk..
    30. Kocaeli'deki yangın
    ABD'nin Doğu Akdeniz haritası deşifre oldu!
    ABD'nin Doğu Akdeniz haritası deşifre oldu!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    ‘Türkiye’de tarım bitti’ diyenler çiftçileri isyan ettirdi! İşte o açıklamalar...
    ‘Türkiye’de tarım bitti’ diyenler çiftçileri isyan ettirdi! İşte o açıklamalar...