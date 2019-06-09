Başkentte trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobilin trafik lambaları ve yön levhalarına çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yasin Lezgi idaresindeki 06 GB 7757 plakalı otomobil, Mamak Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce refüjdeki trafik lambalarına, daha sonra da yön levhalarına çarptı. Kazada sürücü Lezgi ile araçtaki Furkan Danış ve Kadir Kılıç yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin güvenlik şeridiyle çevirdiği olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Furkan Danış'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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