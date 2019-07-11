Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Atatürk Caddesi Elvankent Köprüsü’nün altında meydana gelen kazada Özkan K.nın kullandığı 06 EA 01 64 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu yaralanan sürücü Özkan K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.