THY- Euroleague
0553 313 94 23

Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkıp refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı

22 Aralık 2018 Cumartesi 06:20
Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hoşdere Caddesi'nden Sokullu istikametine giden M.E.Ç. idaresindeki 06 FP 8180 plakalı araç, Çetin Emeç Caddesi Mesnevi Altgeçidi'ne gelmeden kontrolden çıkarak önce kaldırıma sonra refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Çetin Emeç Caddesi'nden Sokullu ve Dikmen istikameti yaklaşık 30 dakika süreyle ulaşıma kapandı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 06:20
  1. Ankara
  2. kaza
  3. trafik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkudan tutuştular... 5 başkente yalvarmaya gittiler
    1. Korkudan tutuştular... 5 başkente..
    2. 'Bu karar İsrail'in suratına atılmış..
    3. Bahçeli'den sert tepki! 'Eğer MHP'li..
    4. 'Savunmada değil taarruzdayız'
    5. ABD'de büyük kriz! Borsa sert çakıldı
    6. 22 bin tır ve 5 bin uçak dolusu silah..
    7. Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk..
    8. MEB o iddiaları yalanladı!
    9. İçişleri Bakanlığı resmen açıkladı!..
    10. Taciz edip 'sosyal medyada..
    11. Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
    12. Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
    13. Bursa'da vahşet! Eşi ile 5 aylık..
    14. Günlerce sürmüştü... 2019 bütçesi..
    15. Arjantin'deki sahte bomba ihbarları
    16. Netanyahu Trump'ı vazgeçirmeye çalışmış
    17. Fenerbahçe'den ses getirecek transfer..
    18. Süper Lig ekibinden Ozan Tufan bombası!
    19. Meclisin bütçe maratonunda son gün
    20. Teknik direktör İsmail Kartal'dan çok..
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Çarpıcı iddia... ABD, Suriye'nin ardından...
    Çarpıcı iddia... ABD, Suriye'nin ardından...

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Terörist Salih Müslim'den "Fırat'ın doğusu" açıklaması
    Terörist Salih Müslim'den "Fırat'ın doğusu" açıklaması
    Rıza Zelyut ecdada düşman, FETÖ’ye dost
    Rıza Zelyut ecdada düşman, FETÖ’ye dost