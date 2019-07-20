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Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Pursaklar'da kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü

20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:13
Başkentte trafik kazası: 1 ölü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar İlçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndan Esenboğa Havalimanı istikametine seyreden, Seyit Kılıç idaresindeki 06 AEF 350 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halindeki Ö.Ç. kontrolündeki 35 KB 2527 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sürücüsü Kılıç, yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Kılıç'ın cenazesi, sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'ndan havalimanı istikametindeki trafikte bir süre aksama oldu.

Hurdaya dönen kamyonet olay yerinden vinçle alındı.

Tır şoförü Ö.Ç'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:13
  1. Ankara
  2. kamyonet
  3. TIR
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