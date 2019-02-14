Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Fatih E. yönetimindeki 06 GC 0854 plakalı otomobil, Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı ile Bağcı Caddesi kesişimindeki kavşakta, Sezai P. idaresindeki 34 ACJ 062 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller yol kenarındaki trafik ışıkları ve yön levhası ile MOBESE kamerasının bulunduğu direkleri devirdi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Fatih E'yi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Sezai P'yi Gazi Hastanesi'ne, Ebrar G. ve Sümeyra K'yi ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yaralılardan Fatih E'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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