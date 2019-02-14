0553 313 94 23

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

14 Şubat 2019 Perşembe 14:11
Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih E. yönetimindeki 06 GC 0854 plakalı otomobil, Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı ile Bağcı Caddesi kesişimindeki kavşakta, Sezai P. idaresindeki 34 ACJ 062 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller yol kenarındaki trafik ışıkları ve yön levhası ile MOBESE kamerasının bulunduğu direkleri devirdi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Fatih E'yi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Sezai P'yi Gazi Hastanesi'ne, Ebrar G. ve Sümeyra K'yi ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralılardan Fatih E'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:11
  1. Ankara
  2. Başkentte trafik kazası
  3. trafik
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sigara molasında namaza izin yok
    1. Sigara molasında namaza izin yok
    2. Eski yüksek yargı üyeleri hakim..
    3. Turkcell’den 25’inci yıla özel Pera’da..
    4. AB'de istihdam 2018'in 4'üncü..
    5. Akhisarspor'da MKE Ankaragücü maçı..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve..
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. Eski eşi tarafından öldürülen kadın..
    9. Selvilitepe’nin içme suyu hattı..
    10. Hayali doktorluk olan görme engelli..
    11. Başkan adayı Taşyürek: "31 Mart..
    12. Kayseri’deki terör operasyonu
    13. Cumhur ittifakı Köşk’te tek yürek oldu
    14. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    15. Dışişleri Bakanlığı Makedonya’ya..
    16. Teşhis konulamayan hastalığı yaşamını..
    17. Siirt’te çiçekçilerin yüzü Sevgililer..
    18. Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    19. Fenerbahçe, Konyaspor maçı..
    20. Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu..
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir