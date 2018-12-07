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Başkentte trafik kazaları

- Çankaya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

07 Aralık 2018 Cuma 06:19
Başkentte trafik kazaları

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi'nden Beşevler yönüne giden Zeki Doğaner'in (39) kullandığı 06 AN 7242 plakalı otomobil, Anadolu Meydanı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu önünde kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yol kenarına savruldu, ağaç ise yola devrildi. Doğaner, mahsur kaldığı araçtan olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan Doğaner, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine kaldırıldı.

- Kızılay'da refüje çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Atatürk Bulvarı'ndan Sıhhiye istikametine giden Ziya Bedir (34) yönetimindeki 34 NJ 2410 plakalı otomobil, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bedir ile araçta bulunan Çiğdem Şaban (28) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapıldı.

- Kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı

Dikmen İlker Caddesi'nde Damla Seçkin'in kullandığı 06 K 6841 plakalı otomobil yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak bir apartmanın duvarına çarptı.

Kaza sonrası duvardaki demir korkuluklara asılı kalan araçta bir süre mahsur kalan Seçkin, yaralı olarak kendi imkanlarıyla otomobilden dışarıya çıktı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin müdahale ettiği Seçkin tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 06:19
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