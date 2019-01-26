0553 313 94 23

Başkentte toplu taşımada yeni dönem! Pazartesi başlıyor

28 Ocak Pazartesi gününden itibaren Ankara'daki beyaz toplu taşıma araçlarının, yerlerini mavi halk otobüslerine bırakacağı öğrenildi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:20
Başkentte toplu taşımada yeni dönem! Pazartesi başlıyor

Başkentte, beyaz toplu taşıma araçları 28 Ocak Pazartesi gününden itibaren yerini mavi renkli halk otobüslerine bırakacak.

Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, yeni otobüslerin tanıtımı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, EGO otobüslerinde, banliyo trenlerinde ve metro hatlarında geçerli olan aktarma kartlarının yeni otobüslerde de kullanılabileceğine dikkati çekti.

Kara, yeni sistemle 28 Ocak Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacaklarına işaret etti. Son teknolojiyle donatılan söz konusu otobüsler, engelli vatandaşlara da rahat ulaşım imkanı sunacak.

Törene, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 17:20
  1. Ankara
  2. Toplu taşıma
  3. yeni dönem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kardemir Karabükspor'da galibiyet hesapları
    1. Kardemir Karabükspor'da galibiyet..
    2. Rusya'dan flaş Venezuela açıklaması
    3. Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda..
    4. Sala'nın kayıp uçağıyla ilgili flaş..
    5. Yıldırım, vatandaşlarla bir araya geldi
    6. AK Parti Gaziantep Aday Tanıtım..
    7. Üniversiteli Kader Buse'yi arama..
    8. AK Parti Gaziantep Aday Tanıtım..
    9. Hukuk öğrencisi üniversite yönetimine..
    10. Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev..
    11. Maçın ardından
    12. Aydın'da bir evde yangın ve patlama
    13. İngiltere, Guaido'yu devlet başkanı..
    14. Artvin'de kızak yarışları yapıldı
    15. Düzce'de heyelan yolu uçurdu!
    16. "Irak'ın Geleceği" Sempozyumu
    17. Basketbolda maçın ardından
    18. Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine saldırı
    19. "İkisi de birbirini çok seviyordu"
    20. Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi