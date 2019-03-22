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Başkent’te TIR’a bağladıkları kamyonu böyle çaldılar

Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde hırsızlar, Fatih.

22 Mart 2019 Cuma 05:48
Başkent’te TIR’a bağladıkları kamyonu böyle çaldılar

Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde hırsızlar, Fatih. E.’ye ait kamyonu TIR’a bağlayarak çaldı. Polise haber veren Fatih E. çalınan kamyonunu, yağ izlerini takip ederek kendi imkanlarıyla buldu.


Olay, 17 Mart Pazar günü saat 20.30 sularında Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Ostim sanayi sitesi bölgesinde meydana geldi. Hırsızlar, park halinde bulunan Fatih E.’ye ait kamyonu, arkasına özel düzenek yerleştirdikleri TIR’a bağlayarak çaldı. Kamyonun çalınma anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Ertesi gün, kamyonunun çalındığı bölgeye giden Fatih E., kamyonundan damlayan yağ nedeniyle oluşan lastik izlerini fark etti. Yerdeki yağ izlerini takip eden Fatih E., kamyonunun götürüldüğü yeri buldu.


Fatih E., olayı şu şekilde anlattı:


“Pazartesi sabahı iş yerine geldiğimde kamyonumuzun olmadığını fark ettim. Emniyet Güçlerimizi haber verdik. Oradaki iş yerinin kamerası çekiyordu, emniyet güçlerimizle beraber inceledik. TIR ile çekildiğini fark ettik. Organize şebeke herhalde bunlar.”


Yağ izlerini takip ederek buldu


Kamyondan sızan yağ izlerini takip ederek kamyonun götürüldüğü yeri kendi imkanlarıyla bulduğunu ifade eden Fatih E., sözlerini şöyle sürdürdü:


“Ertesi gün oldu. Ben yağ izlerini takip ederek Ostim’de bir dükkana girdiğini gördüm ama o gün elimizde bir delil olmadığı için bir şey diyemedik. Ertesi gün iki, üç arkadaş gittik. Kamyonun lastikleri kalmış. Lastikleri yüklerken takip ettik. Bizi görünce şüphelendiler, lastikleri kamyonete atar atmaz gittiler. Biz taksi ile peşlerinden yetişemedik. Plakasını almıştık tabii, emniyet güçlerimize verdik. Yakaladılar, çok teşekkür ederiz. ”


Fatih E., kamyonun parçalara ayrıldığını ve hırsızların kamyonu parçaladıklarını polise de anlattıklarını ifade etti.


“Serbest bırakıldılar”


Fatih E., hırsızların serbest bırakıldığını iddia ederek, “Serbest bırakıldılar. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar, bugün öğrendiğimiz bilgilere göre” dedi.


“Olay günü parçalanmış”


Kamyonunun nerede olduğuyla ilgili bilgisi olmadığını dile getiren Fatih E., “Emniyet güçleri arkadaşlar araştırıyor. İnşallah bulunur ama parçalandığını söylediler. Olay günü parçalanmış” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 05:48
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