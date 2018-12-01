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Başkentte tezhip sergisi

Tezhip sanatçısı Ömer Şen'in "Otantisite 4" isimli sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:54
Başkentte tezhip sergisi

ANKARA (AA) - Başkentte, tezhip sanatçısı Ömer Şen'in "Otantisite 4" adlı sergisinin açılışı yapıldı.

"İstanbul'dan Ankara'ya Sanat Köprüsü" projesi kapsamında sanatçı Şen'in 25 eserinden oluşan sergi, Ankara Sanat Galerisi'nde 15 Aralık tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.

AA muhabirine açıklama yapan Ömer Şen, 4'üncü kişisel sergisini Ankara'da açtığını belirterek, "geleneksel sanatların bugüne nasıl uyarlanabilirliğinin" sonucu olarak bu eserlerin ortaya çıktığını aktardı.

Şen, şunları söyledi:

"Eserler, tuval üzerine epoksi, akrilik ve yağlı boyadır. Çalışmalar genelde geleneksel. Otantisite zaten 'geleneğe bağlı, gelenekten beslenen' anlamına geliyor. Geleneksel motifleri, yazıları harmanlayarak tuval üzerine aktarmak yani daha büyük ölçekli çalışma tarzında oldu. Sergimiz Ankara Sanat Galerisi'nde 15 Aralık'a kadar açık olacak, tüm sanatseverleri sergiye bekleriz."

Ankara Sanat Galerisi Müdürü ve Müzayedecilik Evi Müdürü Bilge Özcan da galerinin 1 Ocak 2018'den itibaren İslam sanatları üzerine hizmet vermek için açıldığını ifade ederek, 2018-2019 sanat sezonuna 2 projeyle başladıklarını dile getirdi.

Özcan, bu projelerden birisinin "Ankara'nın Yıldızları", diğerinin de "İstanbul'dan Ankara'ya Sanat Köprüsü" projesi olduğunun altını çizerek, "İstanbul'dan Ankara'ya Sanat Köprüsü projemiz dahilinde 3'üncü sanatçımızı ağırlıyoruz. Ömer Şen hocamız, aslında tezhip ana sanat dalı olmasına rağmen son derece çağdaş, modern çalışmalar yapıyor." dedi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:54
  1. Ankara
  2. Otantisite 4
  3. Ömer Şen
  4. sergi

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