Başkentte teleferik hattında bakım çalışması Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında, yarın başlayacak bakım çalışmalarının 2 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi

ANKARA (AA) - Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında yarın başlayacak bakım çalışmalarının 2 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının 3 ve 4'üncü istasyonları, planlanmış bakım çalışmaları nedeniyle yaklaşık bir ay hizmet veremeyecek. Teleferik hattının bakımları, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığınca, 8 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında yürütülecek. Teleferik hattının 1 ve 3'üncü istasyonları arasında hizmet verilmeye devam edilecek. Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışmaları boyunca yolcuların ulaşımını EGO'nun ring otobüs seferleriyle sağlayacak.

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