0553 313 94 23

Başkentte "tanzim satış noktaları" kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan "halk sebze" tanzim satış noktalarında pazartesiden itibaren ürünler satılmaya başlanacak- Başkentte kurulacak 30 tanzim satış noktasında, özellikle pahalı ürünler domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, kabak ve patatesin yer alması bekleniyor

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:20
Başkentte "tanzim satış noktaları" kuruldu

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış için Ankara Büyükşehir Belediyesince, satış noktaları kurulmaya başlandı.

İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

"Halk sebze" 15 noktada daha kurulacak.

Belirtilen bölgelerde bir mobil otobüs, 2 tır ve 32 metrekareden oluşan 12 adet çadırla hizmet verilecek. Başkentte 30 noktada, özellikle pahalı ürünler domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, kabak ve patatesin yer alması bekleniyor.

Ürünlerin Ankara'ya gelmeye başladığı, satışların pazartesiden itibaren başlayacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 16:20
  1. "halk sebze" tanzim satış noktaları
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. kuruldu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli'de silahlı soygun! Soyguncular kayıplara karıştı
    1. Şişli'de silahlı soygun! Soyguncular..
    2. Kızılay Başkanı'ndan "Bazılarına inat..
    3. "Ülkemiz dünyanın en büyük küresel..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Hafif ticari araç yayalara çarptı: 1..
    6. Talimat Erdoğan'dan geldi! Bakan..
    7. Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası
    8. KGM'den Uzunköprü açıklaması
    9. Tenis: Göbeklitepe Bahar Kupası
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    11. Büyük zafer! Osmanlı torunu o ülkenin..
    12. Uyuşturucu çetesinin lideri..
    13. Başkentte "tanzim satış noktaları"..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    15. Gençlerbirliğispor'un 70'lik yeni..
    16. Oğlunu bulması için medyuma gitti,..
    17. "Yeni Bir Hayat Mümkün" projesine..
    18. İzleri yok etmek için cesedi çamaşır..
    19. Medipol Başakşehir-Erzurumspor..
    20. Çin'den tüm dünyaya Venezuela çağrısı!
    Suudileri savundu, Türkiye’ye saldırdı! “Türkiye İran’dan daha tehlikeli”
    Suudileri savundu, Türkiye’ye saldırdı! “Türkiye İran’dan daha tehlikeli”
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!