Başkent’te talaş atölyesi alev alev yandı

Ankara’nın Altındağ ilçesi Siteler mevkisinde bir talaş atölyesi bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangının, atölyenin bitişiğinde yer alan markete de sıçraması itfaiye erlerine zor anlar yaşattı.

Olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Altındağ İlçesinde mobilya atölyelerinin yoğun olduğu siteler bölgesindeki Kına Sokakta meydana geldi. Pide ve ekmek fırınları için talaş üreten bir atölyede henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün atölyeyi etkisi altına aldı.

Alevler, yangının büyümesi üzerine atölyenin bitişiğindeki Cafer Uras’ın sahibi olduğu markete ve marketin bitişiğindeki binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de yaklaşık bir saatlik bir çalışma sonucu yangını kontrol altına alabildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken talaş atölyesi ve market kullanılamaz hale geldi. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.