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Başkentte "Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklara özgürlük" yürüyüşü

Memur Sendikaları Konfederasyonu, Suriye hapishanelerinde tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılması için Ankara'da meşaleli yürüyüş düzenledi- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:"Suriye'de kadınlar insanlık dışı muamelelere tabi tutuluyor. Kadınlar orada çocuklarını dünyaya getiriyor, oralarda çocuklarını büyütmek zorunda kalıyorlar. İnsanlık bu fotoğrafı değiştirmekle yükümlüdür"

08 Mart 2019 Cuma 23:41
Başkentte "Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklara özgürlük" yürüyüşü

ANKARA (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Suriye'de kadınlar insanlık dışı muamelelere tabi tutuluyor. Kadınlar orada çocuklarını dünyaya getiriyor. Oralarda çocuklarını büyütmek zorunda kalıyorlar. İnsanlık bu fotoğrafı değiştirmekle yükümlüdür." dedi.

Memur-Sen üyeleri, Suriye hapishanelerinde tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılması için Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki genel merkezlerinin önünden Ulus Meydanı'nda bulunan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önüne kadar ellerinde meşalelerle yürüdü.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, burada yaptığı açıklamada, ülkelerin bir araya geldiği birliklere çağrıda bulundu.

Suriye'de insanlık onurunun ayaklar altına alınmasına karşı konulması gerektiğini dile getiren Yalçın, şunları söyledi:

"Suriye'de kadınlar insanlık dışı muamelelere tabi tutuluyor. Kadınlar orada çocuklarını dünyaya getiriyor, oralarda çocuklarını büyütmek zorunda kalıyorlar. İnsanlık bu fotoğrafı değiştirmekle yükümlüdür. Buradan Birleşmiş Milletlere, İslam İşbirliği Teşkilatına çağrıda bulunuyoruz. Eğer bugün toplanıp, Suriye'de bu insanlık onurunun ayaklar altına alınmasına karşı koymayıp sesinizi çıkarmayacaksanız ne zaman çıkaracaksınız? Orada kadınlar tutsak ve kirli savaşın pazarlık malzemesi olarak kullanılıyorlar. Baktık ki ülkeler harekete geçmiyor, öyleyse vicdanlar harekete geçmeli."

İstanbul'da 55 ülkeden gelen sivil kuruluşlar ve aktivistlerle buluşarak bir çağrıyı küresel anlamda yeryüzüne yaymaya çalıştıklarını aktaran Yalçın, şöyle dedi:

"Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ülkemizin dışında 8 ülkenin çeşitli meydanlarından bugün vicdan hareketi sesini yükseltti. Ülkemizdeki 81 şehirden kadınlar bir araya gelerek seslerini yükseltti ve bir çağrıyı kayıt düştü. Rejimin hapishanelerindeki 7 bin tutsak kadının serbest bırakılmasını istiyoruz."

Birinci Meclis önünde toplanan kadınlar, daha sonra dağıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 23:41
  1. "Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklara özgürlük"
  2. memur-sen
  3. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

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