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Başkentte Sri Lanka lezzetleri

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde yemek festivali düzenlendi

04 Şubat 2019 Pazartesi 19:35
Başkentte Sri Lanka lezzetleri

ANKARA (AA) - Güney Asya ülkesi Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde başkentte bir otelde yemek festivali düzenlendi.

Etkinliğe Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, yabancı misyon şefleri, diplomatlar, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Amza ve eşi Saleema Amza, misafirlerini kapıda karşılayarak fotoğraf çektirdi.

Ülkesindeki tatların temelini anlattığı konuşmasında Amza, Seylan mutfağının baharat, Hindistan cevizi ve pirinçten oluştuğunu söyledi.

Büyükelçiliğince bu mutfağa ait ürünler hakkında bilgi veren bir kitapçık hazırlandığını belirten Amza, etkinliğin düzenlenmesinde eşi Saleema’nın da emeğinin olduğunu söyledi.

Davetliler, etkinlikte Sri Lanka lezzetlerini tadarken, Seylan mutfağını oluşturan ana ögelerin fotoğraflarının yer aldığı resim sergisini de gezme imkanı buldu.

Yemek festivali 9 Şubat’a kadar sürecek.


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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 19:35
  1. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann
  2. Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya
  3. Pakeer Mohideen Amza
  4. Saleema Amza
  5. Sri Lanka
  6. Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi
  7. Yemek Festivali

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