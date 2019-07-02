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Başkent’te Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara’da Sivas katliamında hayatını kaybedenleri anmak için Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde toplanan bir çok sivil toplum örgütleri ve sendika üyelerinin katıldığı anma yürüyüşü düzenlendi.

02 Temmuz 2019 Salı 19:57
Başkent’te Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara’da Sivas katliamında hayatını kaybedenleri anmak için Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde toplanan bir çok sivil toplum örgütleri ve sendika üyelerinin katıldığı anma yürüyüşü düzenlendi.



Sivas’ta 1993 yılında Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu ölen 35 kişi için anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş Atatürk Kültür Merkezi’nin önünden başlayıp, Tandoğan Meydan’da son buldu. Yürüyüşe CHP milletvekilleri, HDP parti üyeleri, bir çok sivil toplum örgütleri ve sendikalar katıldı. Yürüyüşte hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı ve isimleri okundu. Polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 19:57
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