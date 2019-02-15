Başkentte silahlı kavga İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Başkentte, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ziraat Mahallesi Alma Sokak'ta, iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve silahın kullandığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın silahla açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralı kadın, 112 acil servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

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