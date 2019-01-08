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Başkentte seyir halindeki kar küreme aracı yandı

Çankaya'da kar yağışı sonrası kar küreme çalışması yapan araç seyir halindeyken alev aldı- Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi

08 Ocak 2019 Salı 05:40
Başkentte seyir halindeki kar küreme aracı yandı

ANKARA (AA) - Başkentte seyir halindeyken yanan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme aracı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası tuzlama ve kar küreme çalışması yürüten Mustafa Dinç'in kullandığı 06 DY 5461 plakalı araç, Çankaya Koza Sokak'ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark ederek aracı yol kenarına park eden Dinç kendini güçlükle dışarı atarken motor kısmından çıkan yangın bir anda sürücü kabinini sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında kar küreme aracı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin müdahalesi sırasında yolun iki şeridi ulaşıma kapandı.


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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 05:40
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