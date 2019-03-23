0553 313 94 23

Başkent’te seyir halindeki araç alev aldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Çevre Yolunda bir araç seyir halinde ilerlerken alev aldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 06:24
Başkent’te seyir halindeki araç alev aldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Çevre Yolunda bir araç seyir halinde ilerlerken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.


Olay, dün saat 23.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde bulunan Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İvedik Mahallesi’nden merkez istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 YFC 28 plakalı otomobilden dumanlar yükseldi.


Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin sardığı otomobil kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının görüntüleri kameralara yansıdı. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 06:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    1. Son 10 yılda yapılana bak! Heykel..
    2. Doların yükselişinde önemli detay! Bu..
    3. Jandarmadan 'şok' uygulama! Hepsi ele..
    4. Tüm gözler orada! Tamamlandı
    5. Samsun’da minibüs ile otomobil..
    6. AK Partilileri fişleyip kovmuşlar
    7. Başkent’te seyir halindeki araç alev..
    8. Kuzenler arasında vahşet!
    9. Eski DSP milletvekili yazlığında ölü..
    10. Avustralya'da ana muhalefetten Türk..
    11. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    12. "Siyaseti lekeleyecek davranışlara..
    13. Kahramanmaraş’ta aranan 33 kişi..
    14. "Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 52'nin..
    15. Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 3..
    16. Cipe çarpan hafif ticari araç 10 metre..
    17. Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı
    18. "Batı Sahra sorunu için özerk yönetim..
    19. Milli maçın ardından
    20. Şenol Güneş: "İyi başlamak ve iyi..
    21. Irak Başbakanı'ndan, meclise "Musul..
    22. Başbakan'ın çağrısının ardından Yeni..
    23. "Erdoğan ile kanka halindeyiz"
    24. Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    25. TBMM Başkanı Şentop: "Üzerinden 52 yıl..
    26. (ÖZET) Arnavutluk Türkiye maç sonucu:..
    27. Dr. Tarhir Ateş turizm projelerini..
    28. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası:..
    29. Ahmet Aras: “1 Kasım’da Gaz Deresine..
    30. Srebrenitsa'daki maden ocağında göçük:..
    Yılmaz Erdoğan eşcinsellere çalışıyor! Her bölüm 'gay' propagandası
    Yılmaz Erdoğan eşcinsellere çalışıyor! Her bölüm 'gay' propagandası
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok