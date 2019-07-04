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Başkentte servis aracı devrildi: 14 yaralı

Etimesgut ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı

04 Temmuz 2019 Perşembe 19:51
Başkentte servis aracı devrildi: 14 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Etimesgut ilçesi Ayaş yolu üzerinde bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 06 BJF 979 plakalı servis minibüsü, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araç içerisindeki 14 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada kaza nedeniyle Ayaş yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik akışı kontrollü sağlandı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 19:51
  1. Başkentte servis aracı devrildi : 14 yaralı

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