Başkent’te selin etkilediği alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor Ankara’da dün etkili olan sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları sürüyor.

Ankara’da dün etkili olan sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları sürüyor.

Ankara’nın Sincan ve Etimesgut ilçeleri dün akşam saatlerinde ki sağanak yağış nedeniyle adeta felaketi yaşadı. Etimesgut Piyade Mahallesi 1022 Cadde yağıştan en çok etkilenen yerlerden birisi oldu. Gece boyunca su dolu işyerlerinde gerek esnaf gerekse belediye ekipleri tarafından temizlik çalışmaları yapıldı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

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