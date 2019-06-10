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Başkent’te sel sonrası yaralar sarılıyor

Başkent’te dün yaşanan sel felaketi sonrası belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:10
Başkent’te sel sonrası yaralar sarılıyor

Başkent’te dün yaşanan sel felaketi sonrası belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.


Ankara genelinde etkili olan sağanak yağış, Çankayaİlçesi’ne bağlı Karataş Mahallesi’nde sele sebep oldu. Burada birçok evi su basarken, sel sularına engel olmak için bahçe kapısını kapatmaya çalışan Ayşe Arslan, sulara kapılarak hayatını kaybetti. Arslan’ın hayatını kaybettiği Karataş Mahallesi’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi ekipleri dere yatağını temizleme çalışmaları başlattı. Yaşanan felaketin boyutu drone ile havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:10
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