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Başkent’te şeffaf yönetim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “şeffaf belediyecilik” anlayışıyla başlattığı ihalelerin canlı olarak yayınlanması uygulaması yoğun ilgi görüyor.

02 Temmuz 2019 Salı 12:52
Başkent’te şeffaf yönetim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “şeffaf belediyecilik” anlayışıyla başlattığı ihalelerin canlı olarak yayınlanması uygulaması yoğun ilgi görüyor.


Başkan Yavaş’ın talimatıyla kameraların karşısında halka açık olarak gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi hizmet ve mal alım ihaleleri, sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.


Daha da yaygınlaşacak


Her geçen gün daha da yaygınlaşan ve tüm birimlerde hayata geçirilen uygulama Haziran ayında da artarak devam etti.


Büyükşehir Belediyesi’ne ait “youtube”, “twitter”, “facebook” ve “instagram” sosyal medya adreslerinden yayınlanan ihaleler, izlenme rekorları kırdı.


İhale sonuçları (EKAP) üzerinden açıklanıyor


İhale sonuçları, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden açıklanırken, Haziran ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından canlı olarak yayınlanan ihaleler şöyle:


-ANFA Genel Müdürlüğü “Çevre Yolu Bakım Lokları” ihalesi (15 firma katıldı, toplam maliyeti 6 milyon 906 bin TL)


-EGO Genel Müdürlüğü “36 Kalem Temizlik Sarf Malzemesi Alım İşi” (10 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 448 bin 474 TL)


-EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi için “Yürüyen Bant ve Yürüyen Merdiven El Bandı Alımı” e-ihalesi (4 firma katıldı, toplam maliyeti 285 bin 112 TL)


-ASKİ Genel Müdürlüğü “Çelik Boru Mal Alımı İşi” (5 firma katıldı, toplam maliyeti 2 milyon 583 bin TL)


-ASKİ Genel Müdürlüğü Atık Su Arıtma Daire Başkanlığı “2 Adet Dizel Jeneratör(yerine montajlı- çalışır vaziyette) Alımı” (5 firma katıldı, toplam maliyeti 858 milyon 762 bin TL)


-ASKİ Genel Müdürlüğü “Web Tabanlı Abone Yönetim Sistemi Yazılım Hizmeti Alım İşi” (8 firma katıldı, toplam maliyeti 4 milyon 908 bin TL)


-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı “Akçay ve Akçakoca Tatil Kampları Hizmet Alım İşi” (3 firma katıldı, toplam maliyeti 3 milyon 106 bin TL)


-ASKİ Genel Müdürlüğü “P10-TE1 Arası 1600 Milimetre İçme Suyu Ana İletim Hattı TE1 Su Deposu (150.000 metreküp) ve Ostim Mahallesi 120.000 Milimetre İçme Suyu Deplasesi İmalatı” (13 firma katıldı, 55 Milyon 127 bin TL)


-BELKA A.Ş. “63 Kalem İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemesi Alımı” (3 firma katıldı, maliyeti 1 milyon 750 bin TL)


-ASKİ Genel Müdürlüğü “ Çamlıdere, Kızılcahamam, Kahramankazan İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçme Suyu, Şebeke İletim Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşi” (32 firma katıldı, maliyeti 51 milyon 487 bin TL)


-EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı “ANKARAY İşletmesi Led Armatür Alım İşi”(6 firma katıldı, maliyeti 708 bin 570 TL)


-BELPA A.Ş. “142 adet araç kasko sigortası alım işi” (1 firma katıldı, 204 bin 324 TL)


-BELTAŞ A.Ş. “Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” (3 firma katıldı, maliyeti 135 bin 220 TL)


-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı “Ev Eşyası Alım İşi” (3 firma katıldı, maliyeti 298 bin 775 TL)

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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