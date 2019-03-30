0553 313 94 23

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Ankara’da sebze yüklü kamyon, şoför Mahmut Toksoy’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki yön levhasına çarparak parçalara ayrıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 06:41
Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Ankara’da sebze yüklü kamyon, şoför Mahmut Toksoy’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki yön levhasına çarparak parçalara ayrıldı. Toksoy, kazada şans eseri hafif yaralı şekilde kurtuldu.


Olay, saat 04.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Bulvarı üzerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikametine giden Mahmut Toksoy idaresindeki 06 AJ 8296 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Podium AVM önündeki alt geçit girişinde bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen kamyonun kasası koparak sürüklenirken, içerisindeki sebzeler de yola savruldu. Kazada, sürücü Toksoy ise kabin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kabin içerisine sıkışan sürücü Toksoy, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı tek yönlü ulaşıma kapandı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 06:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...
    1. Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli..
    2. Almanya'dan flaş açıklama: Zamanımız..
    3. Erdoğan'dan gece yarısı kritik..
    4. Bakan Albayrak: Bu hem beka hem de..
    5. Latin Amerika'da Atak... Görücüye çıktı
    6. Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya..
    7. Devlet Bahçeli açıkladı: Seçimden..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul'..
    9. Yer: Ankara... İnsanlık dışı görüntü!
    10. Venezuela’da bugün Maduro destekçileri..
    11. Türkiye'yi şok eden cinayette o detayı..
    12. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal..
    13. Çin’in yardımları Venezuela’ya ulaştı
    14. Millet Caddesinde trafik kazası: 3..
    15. Venezuela’da 3'üncü elektrik kesintisi
    16. New York'ta Filistinlilerin "Büyük..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    18. Karaman, gece başlayan karla beyaza..
    19. Palet fabrikasının depo alanında çıkan..
    20. "İsrail karşıtlığı antisemitizm..
    21. Ahmet Aras’la Turgutreis’te yer..
    22. Mehmet Kocadon atılan iftiralara..
    23. "Türkiye'yi düşünerek hareket ediniz"
    24. "Cumhur İttifakı şartlar ne olursa..
    25. Diyarbakır’da polis noktasının da..
    26. Polisten kaçan sürücü, kaçtığı..
    27. Başkan Yıldırım: "5 yıldır iftira ve..
    28. "Gençlerimiz hem yazları çalışma hem..
    29. "Bugün İslam düşmanlığı eşittir, Türk..
    30. İsveç'te 91 yaşındaki bir kişiye..
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!