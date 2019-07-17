Başkentte sahte içki operasyonu
İçki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 35 bin 856 şişe etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan 13 bin 830 şişe aroma ile anasona el konuldu17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:14
ANKARA (AA) - Ankara'da içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamulleri ve Alkolü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince Yenimahalle ilçesindeki iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramada 35 bin 856 şişe etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan 13 bin 830 şişe aroma ile anasona el konuldu.
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