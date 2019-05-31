0553 313 94 23

Başkentte sahte içki operasyonu

Ostim Sanayi Bölgesi'nde turistik bölgelere gönderilme hazırlığı yapılan 3 bin şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

31 Mayıs 2019 Cuma 03:48
Başkentte sahte içki operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'da Ramazan Bayramı öncesinde Marmaris, Kemer ve Kuşadası gibi turistik bölgelere gönderilmek üzere hazırlanan 3 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ostim Sanayi Bölgesi'nde yaptığı çalışmalar sonucunda sağlıksız ve insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde merdiven altı sahte alkol üretimi yapılan yerleri tespit etti.

Yapılan aramalarda çok sayıda bandrolsüz, şişelere dolumu yapılmış ve Ramazan Bayramı öncesinde piyasaya sürülmeye hazır 3 bin şişe ve dolumu yapılmış şişelere yapıştırılmak üzere sahte TPDK bandrolleri ele geçirildi.

Şüphelilerin, söz konusu kaçak içkileri Marmaris, Kemer ve Kuşadası gibi turistik bölgelere göndermeyi planladığı öğrenildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 03:48
  1. alkol
  2. Ankara
  3. İçki
  4. Sahte içki

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Meksika'ya "yasa dışı göçmen" vergisi
    1. Trump'tan Meksika'ya "yasa dışı..
    2. Başkentte hırsızlık operasyonu
    3. Arap zirvesi (1)
    4. Başkan Alan, bayramı kutladı
    5. Belediye bandosu sigaranın zararlarını..
    6. Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere..
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Süper..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Süper Lig’e..
    9. GMİS’ten Başkan Alan’a ’hayırlı olsun’..
    10. Başkentte sahte içki operasyonu
    11. KİK zirvesinden "İran'a mesaj" çıktı
    12. Vali Bektaş Ramazan Bayramı’nı kutladı
    13. Kıbrıs Gazileri madalya töreninde bir..
    14. Süzek deresi şelalesi açıldı
    15. Saltukova halkı caddede iftarını açtı
    16. "New York'ta bu yaz, her yer..
    17. Kerkük'teki saldırıları DEAŞ..
    18. Çalındı zannettiği otomobili sulama..
    19. 155 yıllık gelenekle sigaraya karşı..
    20. Başkent’te silahlı kavgada anne ve..
    21. Suudi Arabistan'da olağanüstü Arap..
    22. (Özel haber) Mehmet Altıparmak:..
    23. (Özel Haber) Oğulcan Çağlayan: "Umarım..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    25. Süper Lig'e çıkan Gazişehir..
    26. Katar'da yeni medya kenti kuruluyor
    27. Anadolu Gençlik Derneği, Suudi..
    28. İlhan Palut: "Mücadeleye devam..
    29. Mehmet Altıparmak: "Şampiyon olduğumuz..
    30. Beştepe Millet Camisi'nde Kadir..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı